Calciomercato, Paredes in “pressing” sulla Juventus: la conferma in un click

Calciomercato, arriva un segnale inequivocabile: sono ore decisive per la chiusura della trattativa con il Psg.

Nell’ipotetica clessidra che scandisce la durata del calciomercato la sabbia scorre sempre più veloce. Sono rimasti pochi granelli: una volta scivolati tutti nella parte inferiore, per “riattivarla” bisognerà attendere gennaio. Sono ore decisive, dunque, per mettere a segno quei colpi inseguiti per un’estate intera.

Uno di questi è Leandro Paredes, centrocampista di proprietà del Psg che la Juventus sta cercando di portare a Torino ormai dallo scorso luglio. Un affare che in realtà sarebbe dovuto andare in porto già da qualche settimana ma che è stato rallentato dalle cessioni “mancate”. Tipo quella di Rabiot al Manchester United: il francese era ad un passo dai Red Devils, ma proprio al momento della stretta di mano l’accordo è saltato. E di conseguenza i bianconeri hanno dovuto pianificare altri movimenti in uscita per far spazio al nazionale albiceleste. La speranza del direttore sportivo Federico Cherubini è che la trattativa si possa sbloccare in maniera definitiva in queste ore, quando mancano tre giorni scarsi al gong.

Calciomercato, l’argentino ha iniziato a seguire la Juventus su Instagram

Chi potrebbe lasciare la Juventus entro la fine del mercato è il brasiliano Arthur, attenzionato da alcune squadre portoghesi. Ma libererà uno slot anche la cessione, a titolo temporaneo, di Nicolò Rovella al Monza. Resta, in ogni caso, l’urgenza di limare i dettagli con il Psg, che tentenna sulla proposta della Vecchia Signora per Paredes. E cioè il prestito con riscatto, fissato a 15 milioni più bonus. Come racconta la Gazzetta dello Sport, l’obbligo però scatterebbe solamente se l’argentino giocasse il 50% delle partite e la Juventus strappasse la qualificazione alla prossima Champions League.

Insomma, per Cherubini c’è ancora lavoro da fare. Nel frattempo il centrocampista – rimasto per tutti e novanta i minuti in panchina nell’ultima partita dei parigini – si prepara al cambio di maglia: da qualche minuto ha iniziato a seguire l’account ufficiale della Juventus su Instagram, un segnale inequivocabile della sua voglia di bianconero.