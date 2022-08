Calciomercato Juventus, Paredes in arrivo | La formula e le cifre

Il calciomercato della Juventus potrebbe vivere oggi una giornata molto importante, con la definizione di diversi affari.

La società bianconera sta cercando di portare a Torino gli ultimi tasselli richiesti per far sì che la rosa di Allegri possa essere il più completa possibile. Le partite da giocare in serie A e in Champions League sono tante e l’allenatore della Juventus sa bene che servono diversi ricambi in tutti i reparti, vista anche l’incognita infortuni.

Ecco perchè adesso si sta stringendo per un nuovo centrocampista, il cui nome di fatto è già noto. Si tratta di Leandro Paredes del Psg, il cui affare oggi potrebbe essere definito. Nonostante un assalto finale dell’Arsenal il giocatore ex Roma ha scelto di vestire il bianconero.

Calciomercato Juventus, Paredes in prestito con obbligo di riscatto

Come detto nella giornata odierna dovrebbe arrivare, il condizionale è sempre d’obbligo, la fumata bianca. Per la felicità dei tifosi bianconeri che attendono con ansia questo rinforzo. Intanto spunta la possibile formula e le cifre.

La base del principio d’accordo – che verrà definito entro domani mattina – tra la #Juve e il #Psg per #Paredes: 15 milioni più 5 di bonus. Formula: prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinati obiettivi centrati ⏳🇦🇷@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) August 30, 2022

Come ha spiegato il giornalista Romeo Agresti la formula dell’arrivo di Paredes alla Juventus dovrebbe essere quella di un “prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinati obiettivi centrati”. In totale per lui la società bianconera potrebbe spendere 15 milioni più 5 di bonus.