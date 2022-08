Calciomercato Juventus, la rosa si sfoltisce | Accordo con l’Empoli

Ore sempre più bollenti per il calciomercato della Juventus quando ci avviciniamo al gong finale dei trasferimenti estivi.

E’ rimasto ormai poco tempo per chiudere le trattative, visto che alle ore 20 del prossimo 1 settembre terminerà la possibilità di effettuare acquisti e cessioni. La società bianconera è impegnata nel regalare gli ultimi tasselli a Massimiliano Allegri ma allo stesso tempo sta cercando anche di cedere chi non rientra nei piani dell’allenatore.

Uno di questi è Marko Pjaca, rientrato alla base dopo il prestito al Torino nel corso della passata stagione. Un campionato nel quale il croato, complice anche qualche acciacco di troppo, non è riuscito con regolarità a dimostrare il suo valore. Avrà però una nuova opportunità in serie A, visti gli ultimi rumors che lo riguardano.

Calciomercato Juventus, Pjaca vicino al passaggio all’Empoli

Come ha riportato Sky Sport, nella serata di ieri c’è stato il sorpasso definitivo da parte dell’Empoli, che è pronto ad accogliere nella sua rosa Marko Pjaca. Ieri si era parlato anche di un interesse del Lecce nei suoi confronti, ma i toscani hanno raggiunto l’accordo con la dirigenza juventina per ottenere il prestito dell’attaccante con diritto di riscatto. Rimarrebbe solo da limare qualche dettaglio relativo all’accordo con il calciatore e poi Pjaca si trasferirà nella squadra azzurra, impegnata nella lotta per la salvezza. Dove sicuramente avrà l’opportunità di giocare con continuità e cercare di mettere in mostra il suo talento. Per lui nelle scorse settimane si era parlato anche dell’interesse della Sampdoria.