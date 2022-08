Calciomercato Juventus, preso un figlio d’arte: sarà aggregato subito

Calciomercato Juventus, la dirigenza bianconera è sempre molto attiva per quanto riguarda la ricerca di nuovi talenti.

Ci siamo. Mancano solo poche ore alla fine della sessione estiva del calciomercato. Domani, alle 20 in punto, suonerà il fatidico gong: da quel momento in poi non ci sarà più tempo per mettere sotto contratto nuovi giocatori. Improbabile che la Juventus faccia registrare qualche colpo proprio sul filo di lana, almeno per quanto riguarda le operazioni in entrata. La campagna acquisti dei bianconeri può dirsi conclusa con l’arrivo di Leandro Paredes, il centrocampista chiesto a gran voce da Massimiliano Allegri per dare ulteriore qualità alla mediana. L’argentino, nazionale albiceleste, approda a Torino dopo una lunga trattativa con il Psg, che ha tentennato fino all’ultimo per liberare l’ex romanista.

Nelle prossime ore potrebbe esserci spazio anche per qualche affare in uscita: il direttore sportivo Federico Cherubini ci sta lavorando ma non sarà semplice piazzare gli esuberi. Intanto la Juventus continua ad essere molto attiva per quanto riguarda gli investimenti nei confronti dei giovani talenti. E il nuovo acquisto dell’Under 15 è destinato a fare notizia.

Calciomercato Juventus, il secondogenito di Suazo si aggregherà all’Under 15

Già, perché come riferisce attraverso il proprio sito ufficiale l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio il club bianconero avrebbe chiuso per un giovane figlio d’arte. Si tratta del classe 2008 Luis Gabriel Suazo, secondogenito di David, centravanti honduregno che nei primi anni ’00 fu bandiera del Cagliari e a fine carriera vestì anche la maglia dell’Inter. Anche lui è un attaccante ed è veloce come lo era il padre quando giocava. Lo scorso anno ha militato nelle giovanili del Carbonia, in Sardegna. Ora la nuova avventura torinese.