Formazioni ufficiali Juventus-Spezia: esordio dal 1′ | Novità in attacco

Formazioni ufficiali Juventus-Spezia, primo impegno infrasettimanale per i bianconeri: ecco la formazione che affronterà i liguri.

Primo impegno ravvicinato della stagione per la Juventus di Massimiliano Allegri. Nel turno infrasettimanale i bianconeri ospitano all’Allianz Stadium lo Spezia di Luca Gotti. Una partita che Vlahovic e compagni devono puntare a vincere a tutti i costi per darsi il giusto slancio in vista delle prossime due gare con Fiorentina e Psg. Due trasferte complicate e ad alto coefficiente di difficoltà che testeranno, in primis, la tenuta psicofisica della squadra guidata dal tecnico livornese. La Juventus è reduce due pareggi con Sampdoria e Roma. Alla prestazione scialba e deludente di Genova ha fatto invece seguito quella arrembante e aggressiva contro i giallorossi di José Mourinho e dell’ex Paulo Dybala. I bianconeri avrebbero meritato qualcosa in più per quanto fatto vedere in campo ma, raggiunti dal gol di Abraham nella ripresa, si sono dovuti accontentare di un solo punto.

Nel frattempo, continua ad essere protagonista il mercato. In serata, a un solo giorno dal gong, è atteso a Torino Leandro Paredes. Il centrocampista argentino (sarà in tribuna questa sera allo Stadium) si prepara a vestire finalmente il bianconero: termina così una telenovela che sembrava non volesse finire mai.

Formazioni ufficiali Juventus-Spezia, in difesa c’è Gatti

Si annunciavano novità nella formazione iniziale e Allegri non ha tradito le attese. In difesa assisteremo all’esordio dal 1′ di Federico Gatti, preferito a Rugani, mentre in attacco l’allenatore dà spazio a Kean: il prodotto del vivaio bianconero prende il posto che nelle ultime due partite è stato occupato da Kostic. In mezzo conferma per Miretti.

Le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Gatti, Bremer, De Sciglio; Miretti, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kean.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Hristov, Kiwior, Nikolaou; Holm, Kovalenko, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola.