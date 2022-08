Ultim’ora Juventus shock: esce dal campo in barella ed in lacrime

Juventus-Spezia, costretto ad uscire dal campo: nuovo infortunio per i bianconeri. Ecco la dinamica dell’infortunio.

Brutta tegola per la Juventus. Al tramonto del primo tempo della gara contro lo Spezia, infatti, Max Allegri è stato costretto ad operare un cambio.

Dopo un’uscita avventata, infatti, Szczesny si è accasciato dolorante a terra: dalle prime immagini sembrerebbe trattarsi di una distorsione alla caviglia, anche se il portiere polacco ha abbandonato il campo in barella ed in lacrime, prontamente sostituito da Mattia Perin. Verosimilmente nel corso delle prossime ore “Tek” sarà sottoposto ad esami strumentali per capire l’entità del guaio fisico accorso.

L’auspicio è che l’estremo difensore ex Roma possa rientrare in tempi relativamente brevi: il calendario fitto della Juventus porterà la “Vecchia Signora” ad essere sottoposta ad un vero e proprio tour de force, tra campionato e Champions League. Out per infortunio fino alla gara con la Roma, per Szczesny sembra stagliarsi un vero e proprio periodo sfortunato, per usare un eufemismo. Vi forniremo maggiori ragguagli quando trapeleranno comunicazioni ufficiali in tal senso.

Dopo un inizio di gara a spron battuto, comunque, la Juve ha abbassato pericolosamente il ritmo, prestando il fianco alle giocate in velocità dello Spezia, che non si è limitato a tenere basso il baricentro, ma ha provato ad affacciarsi minaccioso nell’area avversaria.