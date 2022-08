Juventus, infortunio Szczesny: la prima diagnosi ufficiale

Juventus, infortunio Szczesny: le ultime sul problema accusato dall’estremo difensore polacco nella gara contro lo Spezia.

La Juventus, seppur con qualche patimento di troppo, riesce ad ottenere tre punti preziosi per centellinare la propria posizione in classifica, rosicchiando qualcosa su Napoli e Milan. Una gara nella quale hanno ricoperto un ruolo di indicibile importanza i due bomber a disposizione di Max Allegri, entrambi a segno.

Dopo l’iniziale vantaggio di Vlahovic, che con una vera e propria gemma ha disegnato un traiettoria imperdibile per l’incolpevole Skorupski, i bianconeri hanno però abbassato “pericolosamente” il ritmo, esponendosi alle offensive avversarie. In occasione di uno dei blitz dalla cintola in su degli uomini di Gotti, Szczesny ha accusato un problema alla caviglia destra: il portiere polacco, in occasione di un’uscita (maldestra) ha messo male il piede. Sostituito, ha abbandonato il campo in lacrime e in barella. L’estremo difensore della Juve – in attesa degli esami strumentali a cui si sottoporrà nella giornata di domani – ha accusato un forte trauma distorsivo alla caviglia destra. Le sue condizioni chiaramente verranno valutate nel corso delle prossime ore per capire con più certezze i tempi di recupero.