Calciomercato, accordo totale: lascia la Juventus dopo 7 mesi

Calciomercato, bianconeri scatenati per quanto riguarda le operazioni in uscita negli ultimi minuti di calciomercato.

Non una, bensì due cessioni last minute. Solamente al fotofinish la Juventus è riuscita a sfoltire in maniera importante il suo centrocampo, che si era affollato dopo l’arrivo di Leandro Paredes dal Psg. L’acquisto del regista argentino costringeva in qualche modo la società bianconera a privarsi di almeno due pedine prima del gong, suonato da pochi minuti. Il primo a dire addio è stato il brasiliano Arthur. Ormai ai margini del progetto da settimane, alla fine si è accasato al Liverpool in prestito secco. Una richiesta specifica, a quanto pare, di Jurgen Klopp, per contrastare gli infortuni (Thiago Alcantara ne avrà per molto) e fare in modo di ampliare le rotazioni in quella specifica zona del campo.

Sorride anche lo stesso Arthur, che in questo modo potrà giocarsi le sue carte in un top club europeo ma soprattutto cercare di accumulare minuti per tenere vivo il sogno di essere convocato dal commissario tecnico della nazionale brasiliana Tite per andare al Mondiale.

Calciomercato, tutto fatto per Zakaria al Chelsea

Ma Arthur non è l’unico che in queste ore lascerà Torino partendo alla volta dell’Inghilterra. Lo seguirà anche Denis Zakaria, con la sola differenza che lo svizzero si fermerà invece a Londra. Tutto fatto con il Chelsea a pochi minuti dalla fine del mercato per il prestito – ma in questo caso con diritto di riscatto – per l’ex Borussia Monchengladbach. Prima dovrà superare i test medici, poi il roccioso centrocampista elvetico sarà a disposizione di Thomas Tuchel. Come riporta il giornalista Romeo Agresti, il riscatto è stato fissato attorno ai 28-30 milioni e il club londinese si accollerà tutto l’ingaggio del calciatore.