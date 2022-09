Calciomercato, ultim’ora Juventus: attaccante ceduto ufficialmente

Il calciomercato della Juventus continua ad essere l’argomento più caldo quando ci avviciniamo ormai al gong delle trattative.

C’è rimasto solo qualche altra ore. E poi la finestra di trasferimenti estivi chiuderà per tutti. Grande fermento dunque in questa fase per tutti i club che puntano a portare a casa dei rinforzi o allo stesso tempo puntano invece ad effettuare delle cessioni per far quadrare il bilancio e non avere un organico ampio da gestire.

Anche la Juventus si è data e si sta dando ovviamente da fare per far sì che Allegri possa contare sulla miglior rosa possibile. C’è bisogno di un organico ampio e di qualità, considerato il fatto che tra serie A e Champions League si scenderà in campo praticamente ogni tre giorni. L’ultimo colpo Paredes sembra aver messo la parola fine sulla lista degli acquisti da effettuare nel corso dell’estate.

Calciomercato Juventus, Pjaca si accasa in prestito all’Empoli

Tuttavia rimangono ancora da piazzare dei giocatori nel corso di queste ultime ore. Arthur pare essere ad un passo dal Liverpool, mentre è da considerarsi chiuso il passaggio di Pjaca all’Empoli visto che proprio la Juventus ne ha ufficializzato il trasferimento in Toscana proprio nel corso del pomeriggio.

UFFICIALE | Marko Pjaca all'@EmpoliCalcio in prestito fino al 30 giugno 2023. Buona fortuna, Marko 💪🏻 pic.twitter.com/ZLAJxGFYkq — JuventusFC (@juventusfc) September 1, 2022

Per l’attaccante croato dunque una nuova esperienza in serie A dopo quella con il Torino nella passata stagione. Pjaca proverà a trovare quella continuità di rendimento che gli è mancata in questi anni, perchè il suo talento non si discute. L’Empoli lo ha prelevato con la formula del prestito fino al prossimo 30 giugno.