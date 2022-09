Ultim’ora Juventus, un’assenza e un recupero ufficiale: la lista dei convocati

Ultim’ora Juventus, domani pomeriggio gli uomini di Massimiliano Allegri saranno impegnati nella difficile trasferta di Firenze.

Il campionato è iniziato solamente da quattro giornate ma non c’è già un attimo per fermarsi e tirare il fiato. Si procederà spediti al ritmo di tre partite a settimana almeno fino a novembre. Incombono i Mondiali qatarioti – i primi della storia che andranno in scena in autunno – e bisognerà accelerare in vista della lunga pausa invernale. I top club europei, tra cui la Juventus, saranno dunque messi duramente alla prova.

Nella prossima settimana, intanto, è previsto l’atteso esordio in Champions League. La squadra di Massimiliano Allegri affronterà il Psg al Parco dei Principi, in un match che può essere già decisivo per il primo posto nel girone. Prima, però, Vlahovic e compagni scenderanno in campo a Firenze, in una trasferta tradizionalmente ostica. La Juve domani pomeriggio proverà a dare continuità alla vittoria ottenuta nel turno infrasettimanale con lo Spezia, cercando di fornire una prestazione più convincente anche dal punto di vista del gioco. Contro i viola intanto dovrebbe esordire Leandro Paredes, il centrocampista argentino appena arrivato da Parigi al termine di una lunghissima trattativa.

Ultim’ora Juventus, Rabiot escluso dai convocati per Firenze

L’ex romanista figura nella lista dei convocati, appena pubblicata dalla Juventus attraverso i propri canali ufficiali. Spicca, tra questi, l’assenza di Adrien Rabiot, che ha preso una botta alla coscia durante la partita con i liguri di Luca Gotti. Presente, invece, Leonardo Bonucci. L’esperto difensore bianconero ha finalmente recuperato e partirà dalla panchina. In conferenza Allegri ha fatto intendere di volerlo preservare in vista della trasferta parigina.

Di seguito, ecco la lista completa.

Portieri: Pinsoglio, Perin, Garofani

Difensori: De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani

Centrocampisti: Locatelli, McKennie, Cuadrado, Kostic, Miretti, Paredes, Fagioli

Attaccanti: Vlahovic, Milik, Kean, Di Maria, Soulé