UFFICIALE, colpo sulla rotula: a serio rischio per Psg-Juventus

Ufficiale, un colpo sulla rotula lo mette a serio rischio per la gara di Champions League in vista di martedì: potrebbe saltare Psg-Juventus

Ieri sera il Psg, dopo il pareggio dello scorso weekend in casa contro il Monaco, è tornato a vincere: tre a zero sul campo del Nantes e partita chiusa già nel primo tempo anche per via dell’inferiorità numerica della squadra di casa. Insomma, tutto facile per gli uomini di Galtier che chiuderanno presto il campionato francese e cercheranno soprattutto di mettere la mani sulla Champions League.

Il primo ostacolo si chiama Juventus, con Allegri che ieri ha fatto riposaro Vlahovic appunto per farlo giocare dal primo minuto nella gara di martedì. Il tecnico ha tirato fuori alla fine del primo tempo anche il grande ex della partita Di Maria. E anche Paredes dovrebbe esserci dal primo minuto. Insomma, la sensazione, altrimenti non si spiegano alcune scelte, è che Allegri abbia proprio la voglia di giocarsela contro una squadra che ha dei campioni in tutte le zone del campo.

Ufficiale, botta alla rotula per Vitinha: a rischio

Certo, Galtier potrebbe avere un problema in mezzo al campo, visto che poco dopo la mezz’ora di gioco Vitinha è uscito per una botta alla rotula. Il classe 2000 fino al momento è stato sempre impiegato al fianco di Verratti nel 3-4-2-1 che il tecnico ha utilizzato in queste prime uscite. “Non c’è il rischio di lesioni anche perché non c’è stata nessuna torsione – ha detto ieri l’allenatore dopo la partita – e vedremo se riusciremo a recuperarlo. Anche lui dovrà capire quali sono le sensazioni. Altrimenti giocheremo con un altro in mezzo al campo”. Non sembra essere preoccupato più di tanto l’allenatore del Psg. E come fa, con quella squadra che si ritrova…