Psg-Juventus al cardiopalma: Galtier lo recupera all’ultimo

Buone notizie per il Psg: ha svolto la sessione di allenamento odierna, e le chances che venga convocato sono in drastico aumento.

Manca sempre meno al fischio d’inizio d’inizio di Psg-Juventus, gara che inaugurerà il cammino europeo della compagine di Allegri, che dopo lo scialbo pareggio rimediato sul campo della Fiorentina è chiamata inevitabilmente ad una reazione immediata, almeno sotto il profilo del gioco.

Lo scoglio, però, è di quelli importanti: Mbappè e compagni sono tra le più autorevoli candidate alla vittoria finale, e servirà una Juve superiore sotto tutti i punti di vista a quella vista all’opera fino ad ora per provare a strappare un risultato utile. Importanti aggiornamenti trapelano dall’infermeria. Questa volta, però, spostiamo il baricentro della nostra attenzione in casa Psg dove, come informa l’Equipe, Vitinha ha partecipato alla seduta di allenamento odierna. Ragion per cui, salvo clamorosi colpi di scena, il centrocampista portoghese dovrebbe essere convocato in vista della sfida contro Vlahovic e compagni, avendo smaltito i postumi dell’infortunio che lo aveva tenuto fermo ai box nelle scorse ore.