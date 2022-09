Psg-Juventus, bastone e carota Allegri: “Bisognava fare questo!”

Psg-Juventus, le parole di Max Allegri nel post partita: il tecnico livornese senza peli sulla lingua ai microfoni di Mediaset.

Una buona Juventus perde 2-1 nell’esordio contro il Psg a causa della doppietta messa. segno da Mbappé. Intervenuto ai microfoni di Mediaset nel post partita, Allegri ha commentato la gara del “Parco dei Principi”:

POSSIBILE PARI – “La squadra ha fatto un’ottima partita, dobbiamo vederla come un’occasione persa. Bisognava creare più occasioni dalla parte di Mckennie, l’abbiamo fatto poco. Alla fine con Kostic e De Sciglio bisognava mettere la palla in mezzo, è doveroso migliorare: si tratta di un’occasione persa.”

VLAHOVIC – “Ha fatto una buona partita. In ogni gara non possiamo dire una volta è nero una volta è bianco. Stiamo migliorando: aspettiamo che alcuni giocatori rientrino, intanto bisogna fare bene con questi, con questo sacrificio. Abbiamo rischiato in un paio di situazioni: abbiamo difeso meglio nel secondo tempo. La felicità tecnica che hanno loro non ce l’ha nessuno.”

SECONDO TEMPO – “Quando giochi contro queste squadre, la difficoltà è quando non hai la palla. Nel secondo tempo abbiamo avuto più coraggio: Mckennie ha dato gamba, forza. Buona partita, ma c’è rammarico: domenica abbiamo la Salernitana, sarà più difficile da giocare perché con il Psg hai più spazio.”

RITMO – “Erano molto bravi. Su alcune situazioni bisognava andare a rallentarli. Penso che Kostic in occasione del secondo goal dovesse seguirlo.”

PAREDES – “I giocatori di un certo livello sono bravi, lo si vede da come stoppano la palla, da cosa pensano. Lui è di un livello molto alto. La squadra ha fatto bene: abbiamo fuori giocatori di determinati qualità tecniche e fisiche. chiaro che io abbia dovuto adattare Mckennie sull’esterno, ed ha fatto bene. Credo che siamo sulla strada: l’importante è battere la Salernitana.”