Calciomercato, 15 milioni per Firmino: la Juventus lo prende subito

Calciomercato, “bastano” 15 milioni per strappare Firmino al Liverpool. La Juventus pronta a prenderlo subito

Una situazione di mercato che potrebbe rivelarsi accattivante già nel prossimo mese di gennaio. Secondo le informazioni che arrivano dalla Spagna infatti, la Juventus potrebbe fare un sacrificio economico per prendere Firmino nella finestra invernale, strappandolo al Liverpool sei mesi prima della scadenza naturale del proprio contratto. Non è nuova a prendere queste opportunità la società bianconera, ed è successo pure con Zakaria quando Cherubini ha deciso di versare 8 milioni di euro nelle casse del club tedesco per portarlo immediatamente a Torino. Anche se i frutti non sono stati quelli sperati.

Questa volta però parliamo di un attaccante che ha dimostrato a suon di reti di essere un crack, uno di quelli che possono fare la differenza nonostante abbia perso il posto da titolare con la squadra di Klopp. Ma se non gioca dall’inizio rimane comunque la prima scelta nelle rotazioni del tecnico tedesco. Insomma, un elemento che è meglio averlo in squadra che contro.

Calciomercato, la Juventus lo prende subito

Secondo todofichajes.com la Juve c’è sul giocatore. E se a gennaio servisse un innesto nel reparto avanzato, allora la società bianconera non si tirerebbe indietro nel versare i 15 milioni di euro che potrebbero servire, e bastare, per strappare il cartellino al club inglese. Il Liverpool, in estate, ne ha chiesti trenta, ma a pochi mesi dall’addio che potrebbe essere a parametro zero, allora la situazione potrebbe decisamente cambiare e prendere una piega diversa, facendo abbassare quelle che sono le pretese della società di Klopp. Vedremo. In ogni caso la Juve sembra esserci e sembra abbia tutta l’intenzione di fare sul serio.