Calciomercato, la voce che impazza sui social: “Tuchel alla Juventus”

Calciomercato, da qualche ora il tecnico tedesco non è più l’allenatore del Chelsea: decisiva la sconfitta di Zagabria.

In Inghilterra è già saltata la prima panchina. Non ha perso tempo il nuovo proprietario del Chelsea, Tom Boehly, esonerando Thomas Tuchel a distanza di circa un mese dall’inizio della nuova stagione. Al tecnico tedesco è stata fatale la sconfitta, totalmente inattesa, contro i croati della Dinamo Zagabria nell’esordio in Champions League. In realtà l’avvio in campionato dei Blues era stato tutt’altro che convincente e il passo falso in Croazia era solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso: nelle ultime due giornate, infatti, Azpilicueta e compagni avevano perso contro squadre alla portata come Leeds e Southampton e adesso sono costretti a recuperare diversi punti nei confronti delle dirette concorrenti.

Come riporta il Corriere dello Sport, i motivi alla base dell’esonero sarebbero in ogni caso altri. A quanto pare c’erano già stati degli attriti in estate con la nuova proprietà, che non considerava quello di Tuchel un profilo adatto ad un progetto a lungo termine.

Calciomercato, in tanti lo vorrebbero al posto di Allegri

Tuttavia, in pochi potevano immaginare che si arrivasse così presto al divorzio tra il Chelsea e Tuchel. Che ad ogni modo rimane uno degli allenatori più ambiti dopo aver portato i londinesi sul tetto d’Europa nella stagione 2021-21, vincendo Champions League, Supercoppa Europea e Mondiale per club. Sui vari social c’è chi si augura che possa diventare il prossimo tecnico della propria squadra. E tra questi, guarda caso, ci sono tantissimi tifosi juventini. Disposti a fare carte false pur di averlo al posto di Massimiliano Allegri, il cui livello di popolarità, al momento, resta molto basso.