Calciomercato Juventus, la doppia opzione per Paredes svela tutto

Calciomercato Juventus, dovranno verificarsi alcune condizioni per far scattare il riscatto obbligatorio del centrocampista. Ecco quali.

La sessione estiva del calciomercato è ormai alle spalle. Rimpianti, speranze, sogni realizzati o solamente accarezzati. Inutile rimuginarci sopra. Adesso è tempo di pensare a quello che avviene in campo, in attesa di tornare quanto prima a pianificare le prossime mosse in vista di gennaio. La Juventus è stata una delle più attive, avendo bisogno di sistemare diverse zone del campo. Tra le big, almeno in Italia, è quella che si è assicurata il maggior numero di giocatori. Da Di Maria a Kostic, passando per Bremer e Pogba.

Purtroppo il centrocampista transalpino, tornato a Torino dopo sette stagioni al Manchester United, si è subito infortunato al menisco. In un primo momento, durante la tournée estiva negli Stati Uniti, aveva optato per la terapia conservativa. La sua speranza era quella di non allungare eccessivamente i tempi di recupero ed evitare di “giocarsi” il Mondiale. Nei giorni scorsi, tuttavia, Pogba è stato costretto a tornare sui suoi passi e rivedere la sua decisione. Andrà sotto i ferri e sarò a disposizione di Massimiliano Allegri solamente nel 2023.

Calciomercato Juventus, una di queste è il raggiungimento dei quarti di finale in Champions

Una brutta notizia per il tecnico livornese, che dovrà fare a meno di quello che – in teoria – sarebbe dovuto essere un perno del suo centrocampo. Avrà certamente maggiori responsabilità Leandro Paredes, nuovo regista bianconero arrivato alla Continassa negli ultimi giorni di mercato al termine di una lunghissima trattativa. Riguardo al nazionale argentino, il giornalista dell’iberico Relevo Matteo Moretto ha svelato sul suo profilo Twitter le condizioni che a fine stagioni potrebbero far scattare il riscatto obbligatorio. La Juventus sborserà i 22 milioni per il giocatore solamente se verranno raggiunti i quarti di finale di Champions League e se Paredes giocherà una percentuale di partite ufficiali.