Juventus, tempo scaduto per Allegri: “Si sono stufati”

Juventus, tempo scaduto per Allegri: secondo il giornalista di Mediaset “i tifosi si sono stufati”. E poi c’è l’indicazione tattica

Partiamo da un fatto che evidentemente è sotto gli occhi di tutti: ieri sera la Juventus contro il Psg, dopo un primo tempo che poteva finire in goleada, ha fatto bene nella seconda parte di gara. Non solo è riuscita a tenere botta a quelle che sono state le ondate parigine, ma s’è messa in testa di potersela giocare quasi alla pari con una delle candidate alla vittoria finale della Champions League. Senza dimenticare, ovviamente, quelle che sono state le assenze: giocatori come Pogba, Di Maria e Chiesa nessuno li può regalare.

Certo, la scintilla con Allegri non è di nuovo scoppiata. Anzi, i tifosi bianconeri criticano ancora l’atteggiamento che la Juve ha avuto soprattutto a Firenze nell’ultimo turno di campionato. Una squadra remissiva, che si è accontentata del pareggio, pensando anche alla gara di Champions. Le critiche non sono mancate e non mancheranno nemmeno nei prossimi giorni. E in tutto questo ha detto la sua il giornalista di Mediaset Trevisani.

Juventus, per Allegri tempo scaduto

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, il giornalista ha detto la sua: “Allegri si sarà stufato delle critiche e i tifosi sono stufi di non vedere giocare bene la Juve. Questa squadra è perfetta per il 3-5-2, ieri ha fatto una buona partita, deve continuare così, recuperare gli infortunati e tirare più volte in porta”. Insomma, anche un’indicazione tattica per il tecnico livornese che dovrebbe continuare con la Juve vista nel primo tempo, ovviamente solo ed esclusivamente per quanto riguarda l’assetto da mandare in campo. Anche se il meglio, contro il Psg, s’è visto con il 4-4-2 della ripresa. Due punte vicine, centrocampo nelle mani di Paredes, e molti cross che hanno messo in difficoltà la retroguardia parigina. Insomma, bisogna trovare la soluzione migliore e forse – ma diciamolo a bassa voce – ci siamo.