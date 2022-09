Juventus, Chiesa anticipa il rientro: Allegri svela tutto

Juventus, arriva la confessione di Allegri circa il tanto atteso rientro di Federico Chiesa. Ecco le parole del mister.

Sono passati otto mesi da quello sfortunato Roma-Juventus di gennaio. Se gran parte dei romanisti ricordano infatti quella data per la clamorosa rimonta di Morata e colleghi in una manciata di minuti, portando il risultato da 3-1 a 3-4, quelli della Vecchia Signora associano quella partita anche ad un altro momento, non proprio felicissimo come il risultato.

Ci riferiamo chiaramente all’infortunio di Federico Chiesa, arrivato più o meno nella stessa zona di campo dove circa due anni prima Nicolò Zaniolo rimediava nella medesima gara un simile infortunio. Da quel momento i già presenti problemi della Juventus iniziarono ad aumentare, alla luce dell’importanza che il leader Federico stava assumendo ormai già dal suo arrivo da Firenze.

Juventus, Allegri svela il rientro di Chiesa: l’annuncio in conferenza

Dopo aver fatto molto bene con Pirlo, l’ex Fiorentina non è stato a lungo a disposizione di Massimiliano, ora scalpitante per poterlo riavere a disposizione, consapevole del valore che verrebbe ad avere in una squadra come quella attuale. Inutile dire che Chiesa rappresenterebbe infatti un elemento ulteriormente acuente la pericolosità offensiva dei bianconeri, rappresentando un nuovo jolly nelle mani del mister.

Proprio quest’ultimo, al termine della gara di ieri contro il PSG, ha commentato la situazione infortuni, nell’ottica del ritorno contro i parigini di Galtier, in programma a novembre. Questo il suo discorso.

“Giocavamo contro una squadra ottima, siamo partiti imbambolati. Al ritorno Di Maria ci sarà, Szczesny ci sarà, Chiesa e Pogba sicuramente no. Paul è stato operato ieri… Forse, forse, forse… Chiesa“