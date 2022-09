Juventus ‘distrutta’ da Ronaldo: la ‘sentenza’ non ammette repliche.

Le recenti vicende che hanno riguardato Cristiano Ronaldo, con il cinque volte pallone d’oro che non è riuscito a trovare una squadra differente dal Manchester United e che giocasse la Champions League per la prossima stagione, hanno scosso l’intero mondo del calcio ma , a ben vedere, esse sono paradigmatiche di una situazione particolare.

Negli ultimi anni, infatti, il fenomeno portoghese, complici anche i suoi trentasei anni e le situazioni poco felici in cui si è ritrovato, sta trovando svariate difficoltà nell’essere continuo. Dopo aver lasciato la Juventus ed essere ritornato a Manchester lo scorso anno, infatti, egli si è ritrovato in un ambiente poco motivato e con una squadra allo sbando, il che ha determinato il lui la voglia di andare via per poter giocare la Champions League e quantomeno essere in un squadra competitiva. Con l’arrivo di Ten Hag e l’ottima, ma molto molto ritardata campagna acquisti i Red Devils stanno dimostrando di essere ritornati ai livelli di una volta e stanno infatti facendo molto bene in campionato. Negli ultimi giorni di mercato Ronaldo, che però aveva già dimostrato la sua irrequietezza per i motivi suddetti e che non pensava nemmeno che la squadra avesse chances di risollevarsi come è successo, era quindi alla ricerca di una squadra che potesse offrigli qualcosa di meglio per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, il problema, forse, è Ronaldo

Ad una lucida analisi, forse il problema del portoghese è lui stesso; e questo perché egli, che è senza dubbio uno dei più forti calciatori che il mondo del calcio abbia mai avuto, rappresenta per lo spogliatoio una figura davvero ingombrante che costringe tutta la squadra a ruotare attorno a lui. L’analisi di Nabil Djellit su Twitter conferma infatti quanto appena esposto: in seguito alla partita con il PSG il giornalista ha infatti parlato della “Vecchia Signora” come ancora un grande club, ma non più una grande squadra, additando come colpevole della situazione proprio Cristiano Ronaldo, poiché secondo il giornalista transalpino da quanto il portoghese è arrivato a Torino la Juventus, pur di compiacerlo e incentrare tutto il suo gioco su di lui, avrebbe rinnegato il suo vero DNA, diventando la squadra che è adesso, e cioè senza “idee e senza identità”