Calciomercato, offerto alla Juventus: lo spagnolo arriva gratis

Calciomercato Juventus, è stato proposto ai bianconeri. Arriva gratis dalla Liga il grande talento, ecco come stanno le cose.

Come sottolineato spesso in questi giorni, è adesso tempo di concentrarsi su quelle che sono unicamente le questioni di campo, dopo un trimestre giustamente improntato sulla forte attenzione rivolta al calciomercato. In grado di infiammare gli animi dei bianconeri, l’operato di Cherubini e colleghi si è dimostrato felice sia in entrata che in uscita ma ad oggi, complici alcune sfortune, non ha ancora permesso di raccogliere gli sperati frutti sul campo.

Plurime, infatti, le difficoltà incontrate da Vlahovic e colleghi in campo, sia italiano che internazionale. Pur sottolineando lo spessore del PSG, ad esempio, lo stesso Danilo si è detto curioso circa l’impossibilità di giocarsela alla pari con una squadra come quella transalpina. Segnale, quest’ultimo, della condivisa consapevolezza di dover continuare a lavorare al fine di migliorarsi e tornare sui rimpianti livelli di un tempo.

Calciomercato Juventus, proposto Asensio dal Real Madrid: arriva gratis

Non manca al mister di certo la conoscenza per riuscire a centrare quest’obiettivo, a maggior ragione se si pensa all’importanza dei giocatori a sua disposizione. Come detto, il calciomercato della Juventus è stato infatti attento quanto concreto ma le operazioni condotte non impediscono di attendere ulteriori aggiustamenti nel mese di gennaio.

Molto dipenderà dai responsi del campo e dello stesso Mondiale, ulteriore elemento di imprevedibilità da tenere in considerazione. Particolare attenzione va dunque data a quanto riferito da TuttoJuve.com, circa la possibilità di ingaggiare Marco Asensio del Real Madrid.

Protagonista, tra i tanti, della sfortunata finale di cinque anni fa proprio contro i bianconeri, lo spagnolo non è mai esploso tanto quanto ci si attendesse ed è adesso ad un passo dalla scadenza. Il Real lo avrebbe offerto ai bianconeri ma anche in Premier League.