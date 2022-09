Juventus ridimensionata: ‘stangata’ da 250 milioni

Juventus ridimensionata dopo la comunicazione da parte della Exor dei dati relativi ai primi sei mesi del 2022: le perdite sono clamorose

Una Juventus che potrebbe uscire ridimensionata. Una Juventus che potrebbe avere dei problemi sul mercato. Una stangata da circa 250 milioni di euro per l’azienda bianconera, dopo che la Exor, la società che gestisce oltre il 63% dei piemontesi, ha comunicato i dati del bilancio relativi ai primi sei mesi del nuovo anno. Una situazione che potrebbe mettere in difficoltà non solo l’area sportiva, ma in generale tutte quelle cose annesse ad una squadra che deve fare di tutto per tornare a vincere.

Il primo semestre è stato terrificante – così come riportato anche da Calcio e Finanza – con perdite pari a 132 milioni di euro. Questa somma imponente si va ad aggiungere a quella che era la somma del primo trimestre pari a 119 milioni di rosso, porta ad un totale di 250 milioni di euro.

Juventus ridimensionata dal bilancio

In questo modo ovviamente è assai difficile riuscire a pensare a qualcosa di importante per i prossimi mesi, soprattutto per quanto riguarda i possibili innesti di mercato. Arrivabene, amministratore delegato, lo sa benissimo e cercherà di tirare la cinghia a meno che non ci sia un altro aumento di capitale per cercare di appianare la situazione contabile. Non sono rose e fiore quindi dentro la società bianconera guidata dal presidente Andrea Agnelli. Le perdite sono davvero significative e di tutto rispetto – purtroppo – e in questo modo diventa pure difficile riuscire a fare una programmazione degna di tale nome.