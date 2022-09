Juventus-Salernitana, Allegri cambia uomini e schemi

La Juventus continua nella sua marcia di avvicinamento alla prossima sfida in programma domenica sera contro la Salernitana.

Dopo aver perso in Champions League contro il Psg, in una gara dove comunque i bianconeri non hanno sfigurato, adesso è tempo di guardare avanti. Juventus ancora imbattuta in serie A dopo cinque giornate, ma ha collezionato tre pareggi e i tifosi si aspettavano qualcosa in più. Il tecnico è finito sulla graticola per alcune scelte fatte e per un gioco che per il momento non è quello che il popolo bianconero si aspettava.

Tuttavia è anche vero che la Juve è una squadra che ha cambiato diversi elementi titolari nel corso dell’estate e che i nuovi – Pogba e Di Maria ad esempio – hanno avuto degli acciacchi fisici. Il francese non si è ancora visto in campo, l’argentino a tratti ha dimostrato di essere un calciatore in grado di fare la differenza.

Juventus, si torna a quattro in difesa. McKennie si candida per una maglia

Tornando alla sfida con la Salernitana, Allegri è pronto a rimescolare le carte. E’ chiaro che le valutazioni finali saranno fatte nei prossimi allenamenti, ma è altrettanto chiaro che l’allenatore dovrà gestire nel migliore dei modi le energie dei suoi uomini in questa fase della stagione così ricca di impegni. E allora Szczesny difficilmente sarà rischiato, spazio a Perin tra i pali. Si torna alla difesa a quattro con Danilo che potrebbe rifiatare. De Sciglio gioca dal primo minuto? In mezzo al campo Paredes ancora titolare alla ricerca della migliore condizione possibile. Rabiot e McKennie, giocatore che si è confermato sempre abile negli inserimenti, al suo fianco. In attacco dovrebbe giocare Vlahovic, con Kostic costretto agli straordinari e Cuadrado a destra. Ma occhio alle possibili sorprese.