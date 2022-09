Calciomercato, Juventus travolta: il triplo blitz è micidiale

Il calciomercato della Juventus continua a raccogliere rumors sul futuro di alcuni giocatori accostati ai bianconeri.

La finestra dei trasferimenti è ormai chiusa dallo scorso 1 settembre e la Juventus non sembra avere intenzione di attingere alla lista degli svincolati per rinforzare la sua rosa. Del resto la società bianconera è stata indiscussa protagonista di questo 2022 mettendo a segno dei colpi importanti per rinnovare e rinforzare la sua rosa. Con l’obiettivo di tornare al più presto a vincere.

Di sicuro però gli acquisti dei bianconeri ricominceranno con l’anno nuovo. Potrebbe esserci qualche innesto nel corso del calciomercato invernale, molto dipenderà da come andranno le prossime settimane, con la speranza di recuperare tutti gli uomini dall’infermeria. E’ logico però che la dirigenza bianconera stia anche guardando oltre, agli obiettivi da ingaggiare in vista della prossima stagione.

Calciomercato Juventus, aumenta la concorrenza per Douglas Luiz

Il portale “Fichajes” ha rivelato che su Douglas Luiz, stella dell’Aston Villa che nei mesi scorsi è stato accostato alla Juventus, ci sono puntati i fari di diverse formazioni europee. E non potrebbe essere altrimenti visto che il suo rendimento è ormai in crescendo da tempo ed è una delle rivelazioni della Premier League. Sul centrocampista ci sarebbe in primis il pressing dell’Arsenal, intenzionato a rinnovare e rinforzare il suo organico per puntare alle prime posizioni. Ma anche due italiane potrebbero duellare con la Juventus per lui. Si parla infatti anche di un interesse da parte di Roma e Milan nei suoi confronti. Certo è che il suo prezzo è destinato inevitabilmente sempre più a lievitare.