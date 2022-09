Calciomercato, firma al ribasso: la Juventus non crede ai suoi occhi

Attenzione massima attorno alle voci di mercato che coinvolgono la Juventus, chiaramente in ottica delle prossime finestre di trasferimenti.

La società bianconera in questo 2022 ha fatto degli sforzi importanti per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. Dall’arrivo di Vlahovic a gennaio è stato poi un crescendo, culminato in estate con l’approdo a Torino di grandi campioni come Pogba e Di Maria. Ma anche di ottimi calciatori come Kostic, Milik e Paredes che cercheranno di far compiere il salto di qualità alla squadra.

Un grande club però non si ferma mai, guarda sempre avanti, ovvero ai possibili acquisti da mettere a segno per il futuro. Il 2023 del resto è alle porte e c’è l’opportunità a gennaio di puntellare la rosa e magari anticipare qualche arrivo rispetto all’estate. Insomma tanti mesi di trattative sono già all’orizzonte e del resto bisogna sempre cercare di arrivare prima della concorrenza su determinati obiettivi.

Calciomercato Juventus, rinnovo in salita per Grimaldo al Benfica

C’è soprattutto un esterno nel mirino dei bianconeri ed è Alejandro Grimaldo del Benfica. Giocatore che sta facendo benissimo in questa stagione, si è messo in vetrina anche in Champions League attirando tanti consensi. Come riporta “O Jogo” il Benfica ha iniziato le trattative per il rinnovo del suo gioiello (contratto in scadenza a giugno 2023), ma la strada per i lusitani è in salita. Attualmente il laterale sinistro percepisce 4 milioni di euro a stagione, ma l’intenzione è quella di una offerta al ribasso, in linea con la politica società delle aquile. Senza il rinnovo è banale dire che il Benfica già a gennaio potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di cederlo per non perderlo poi a zero alla fine della stagione.