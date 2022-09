Calciomercato Juventus, incubo Bellingham: salta il riscatto

Le mosse di calciomercato della Juventus sono sempre sotto i fari dell’attenzione dei tifosi, che vogliono una squadra sempre più forte.

Di sicuro nel corso di questo 2022 la dirigenza non ha lesinato gli sforzi per far sì che la squadra di Massimiliano Allegri fosse rinforzata. Da Vlahovic a Paredes, passando per Pogba e Di Maria. Alla corte dell’allenatore livornese sono arrivati grandi nomi, utili per far sì che la Juventus possa tornare a lottare per obiettivi importanti sia in Italia che in Europa.

Tuttavia è chiaro che una grande società inizi anche a guardare oltre, alla prossima stagione, fissando gli obiettivi per far sì che la rosa possa essere sempre più ampia e competitiva. Senza dubbio dovranno arrivare altri volti tra gennaio e la prossima estate.

Calciomercato Juventus, Bellingham al Liverpool può far saltare il riscatto di Arthur

Il club bianconero sicuramente potrebbe recuperare un tesoretto importante da reinvestire attraverso le cessioni che potrebbero arrivare alla fine di questa stagione. Purtroppo però non arrivano buone notizie riguardo un giocatore che è in prestito con diritto di riscatto. Stiamo parlando di Arthur, che la Juventus ha prestato al Liverpool in questa stagione. Secondo la “Bild” i Reds difficilmente eserciteranno la clausola di riscatto del cartellino del brasiliano, già fissata a 37,5 milioni di euro. Questo perchè il Liverpool ha già in mente un obiettivo per rinforzare il suo centrocampo, vale a dire Bellingham del Borussia Dortmund. Rumors cattivi all’orizzonte, dunque, ma è chiaro che se Arthur disputasse una stagione sopra le righe il Liverpool senza dubbio potrebbe cambiare idea.