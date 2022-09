Calciomercato, clamoroso Leao: “C’è anche la Juventus”

Calciomercato Juventus, si valuta anche la possibilità Leao: la concorrenza è spietata ma l’indiscrezione comincia a farsi strada.

Il lavoro delle dirigenze sportive dei diversi club, si sa, non è assolutamente circoscritto al solo periodo del mercato, ma è una continuum, alla ricerca di quel colpo rivelazione o di quello inaspettato. Basti pensare alle lunghe trattative fatte per Pogba o quella che al tempo fu fatta per Ronaldo, entrambe partite con moltissimo tempo di anticipo.

Per questo una delle prime valutazioni che viene fatta dalle società è sicuramente quella di andare a vedere se c’è qualche giocatore che potrebbe soddisfare le loro aspettative che sia in scadenza contrattuale. In questo caso sembrerebbe che la Juventus abbia effettivamente messo gli occhi su un calciatore che negli ultimi tempi sta dimostrando tutte le sue qualità ed ha il contratto in scadenza nel 2024.

Calciomercato Juventus, la Juve monitora il caso Leao

Stando a quanto riportato da “fichajes.net”, infatti, a Torino starebbero monitorando da vicino la situazione di Leao, sempre più decisivo per il Milan con le sue giocate. Quello che è certo è che la Juventus avrebbe la possibilità di proporgli uno stipendio più alto di quello attualmente percepito al Milan, ma la dirigenza bianconera è cosciente del fatto che anche altri tre dei top club europei, e cioè Barcellona, Real Madrid e Manchester United, sono interessate al portoghese e potrebbero quindi soffiarglielo con non grandi difficoltà grazie ai loro potenti mezzi economici.

Si tratta al momento di una suggestione che non ha ancora trovato conferme: tuttavia, il fatto che le grandi folate del fuoriclasse portoghese abbiano attirato le avances delle big europee è innegabile. Non è un caso che nella scorsa campagna acquisti il Chelsea sia entrato addirittura nell’ordine di idee di provare ad ingolosire il Milan con un’offerta da 100 milioni di euro, prontamente rispedita al mittente da Maldini.