Calciomercato Juventus, dimenticano subito Allegri: “Ecco il nuovo allenatore”

Calciomercato Juventus, i tifosi bianconeri dimenticano subito Massimiliano Allegri. Ecco chi dovrebbe essere il nuovo allenatore. Scelta fatta

Alla sua prima esperienza in bianconero, Massimiliano Allegri, non era stato accolto benissimo dai tifosi della Juventus. E vogliamo usare un eufemismo, visto che la scelta del dopo Conte non era stata ben vista dai tifosi. L’anno scorso, nel momento della firma, le cose erano andate decisamente in maniera diversa, soprattutto per quello che il tecnico livornese era riuscito a vincere nel quinquennio. Praticamente tutto, con due finali di Champions League disputate nel mezzo. Insomma, sembrava un sogno per i tifosi della Vecchia Signora che, però, in poco tempo, hanno dovuto guardare in faccia la realtà.

La rosa lo scorso anno non permetteva sicuramente di fare dei voli pindarici soprattutto dopo l’addio negli ultimi giorni di mercato di Cristiano Ronaldo. Un quarto posto e due finali perse che non sono andate giù. E poi anche quella mancanza di qualità nel gioco che mette in evidenza quelli che sono i limiti di una squadra che, quest’anno, è stata sicuramente costruita per tornare a vincere, ma infortuni e alcune scelte che dimostrano mancanza di coraggio da parte di Allegri in alcuni casi, non riescono proprio a far cambiare idea ad alcuni tifosi che vorrebbero un esonero immediato. E avrebbero già deciso e scelto il sostituto.

Calciomercato Juventus, Tudor per il dopo Allegri

Sì, la scelta sarebbe Igor Tudor, adesso al Marsiglia in Ligue 1. La squadra dell’ex Verona è prima in classifica insieme al Psg. Un avvio importante in campionato un poco meno in Champions dove al debutto è arrivata una sconfitta contro il Tottenham di Conte macchiata però da un espulsione che per tutto il secondo tempo ha costretto la truppa del croato a giocare in dieci uomini. Ma è l’atteggiamento della sua squadra che piace ai tifosi. Che lo acclamano a gran voce. E che lo vorrebbe al posto di Max.