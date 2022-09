Calciomercato Juventus, a gennaio salta tutto: l’esplosione che ribalta l’affare

Calciomercato Juventus, il club londinese potrebbe abbandonare il suo grande obiettivo per il centrocampo: ecco chi si sfrega le mani.

Il tema calciomercato continua ad essere attualissimo a via Druento. La sessione estiva si è conclusa da poco più di una settimana ma l’attenzione dei dirigenti della Juventus è già rivolta a gennaio. Si pianificano le prossime mosse ma soprattutto si cerca di capire quali saranno le opportunità che offrirà la finestra invernale. Vale a dire quei giocatori che andranno in scadenza la prossima estate e che non hanno alcuna intenzione di rinnovare con il proprio club. Motivo per cui le rispettive società potrebbero decidere di abbassare le pretese pur di non lasciare partite i propri gioielli a zero.

Operazioni “alla Zakaria”, ad esempio. Ma anche alla Vlahovic: lo scorso inverno la Vecchia Signora poté difatti fiondarsi sull’ex attaccante della Fiorentina una volta intuito che le trattative per il rinnovo erano ormai in alto mare tra l’entourage del serbo e la Viola.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal pronto a mollare Douglas Luiz

Uno dei reparti che la Juventus cercherà di rinforzare a gennaio è il centrocampo. Uno dei nomi che in passato era stato accostato ai bianconeri è quello di Douglas Luiz, valido centrocampista brasiliano di proprietà dell’Aston Villa.

In Italia non piace solamente alla Signora, ma hanno chiesto informazioni su di lui anche Milan e Roma. In estate, tuttavia, sembrava fatta con l’Arsenal. C’è chi giura che i Gunners ci riproveranno tra qualche mese ma il portale football.london evidenzia come il tecnico Mikel Arteta potrebbe cambiare idea alla luce dell’esplosione di Charlie Patino, gioiellino classe ’03 ora in prestito al Blackpool. Una notizia che fa sfregare le mani a giallorossi e rossoneri, un po’ meno alla Juventus, che in ogni caso avrebbe dei problemi a tesserarlo in quanto sono terminati i posti per gli extracomunitari.