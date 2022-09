Juventus, il rigore che grida vendetta: “Svanito come le lacrime”

La Juventus sarà protagonista oggi in campo nella sesta giornata di serie A dove dovrà affrontare la sempre temibile Salernitana.

Un impegno assolutamente da non sottovalutare per i bianconeri, che dovranno cercare di prendersi i tre punti per continuare nella loro corsa al vertice. Allegri e i suoi ragazzi sanno benissimo che non sarà facile superare questo ostacolo se non ci sarà la massima concentrazione e la massima determinazione. Allo stesso tempo però bisognerà gestire al meglio le energie residue, visti i tanti impegni ravvicinati.

Nel frattempo questo turno di serie A è iniziato e le altre big sono scese in campo. Il Napoli e l’Inter hanno sofferto ma sono riusciti ad ottenere la vittoria, lo stesso ha fatto il Milan grazie ad un rigore concesso contro la Sampdoria che ha fatto discutere parecchio sui social.

Juventus, tifosi polemici per il rigore assegnato al Milan

L’arbitro infatti ha assegnato il penalty a favore dei rossoneri per un fallo di mani da parte dell’ex romanista Villar. Un episodio che a tanti ha ricordato quanto accaduto nel match tra Juventus e Roma, ma in quella occasione non fu concesso il calcio di rigore.

Posso fare una domanda? #Smalling in #Juventus–#Roma tocca la palla con la mano, ed è inaspettato, quindi niente rigore, qui un giocatore della Samp spinge un altro che poi va a toccare il pallone con la mano. Premetto che per me c’era, ma vedo discrepanza #milansampdoria — ⚪️⚫️Luigi P. A.⚪️⚫️ (@Elpac93) September 10, 2022

La cosa del “pallone inatteso” è svanita nel tempo come lacrime nella pioggia.#SampdoriaMilan #juventus — Paul Thomas More (@ThomasMore73) September 10, 2022

In tanti hanno evidenziato una differenza nel metro di giudizio arbitrale. Un episodio che sicuramente farà ancora discutere tanto in questa domenica calcistica.