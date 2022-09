Calciomercato, il vortice Guardiola inghiottisce la Juve: sprint per la firma

Calciomercato, c’è anche il Manchester City sul giocatore che i bianconeri seguono da mesi: possibile assalto a gennaio.

Smaltire al più presto le scorie lasciate dal rocambolesco e alquanto discusso match con la Salernitana. Questo è l’obiettivo primario della Juventus, attesa da una partita potenzialmente cruciale per quanto riguarda il suo percorso europeo. Già, perché a distanza di poche ore dalla sfida con i granata di Davide Nicola, terminata con il quarto pareggio stagionale, c’è quella con il Benfica in Champions League. Importantissima perché con ogni probabilità saranno proprio i lusitani i diretti concorrenti dei bianconeri per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

L’incontro coi biancorosso di Lisbona, oltretutto, sarà un modo per osservare da vicino Alejandro Grimaldo, ormai diventato il grande obiettivo della Signora per la fascia sinistra. Sono in tanti a ritenerlo il sostituto ideale di Alex Sandro. Il brasiliano, infatti, è in scadenza e dà l’impressione di aver fatto il suo tempo nel capoluogo piemontese. Lo spagnolo, cresciuto nelle giovanili del Barcellona, ha un contratto anche lui fino al 2023. Corteggiatissimo da diversi top club d’Europa, è improbabile che decida di firmare il rinnovo con il Benfica, nonostante il presidente Rui Costa continui a nutrire qualche speranza.

Calciomercato, il City si muove per Grimaldo

Grimaldo è stato determinante nell’esordio in Champions contro il Maccabi Haifa, firmando un gol e un assist. Insomma, uno di quelli che la Juventus dovrà maggiormente temere nella notte dello Stadium. Su di lui ci sono anche alcuni top team inglesi, tra cui l’Arsenal. I Gunners potevano chiudere già nell’ultima sessione di mercato, poi tuttavia hanno preferito dirottare su Zinchenko. Non è da escludere, però, che possano riprovarci a gennaio, tenendo conto della duttilità dell’ucraino, che può essere impiegato anche a centrocampo.

Come riporta il Mirror, oltre all’Arsenal sul giocatore ci sono anche Manchester City e Newcastle. Pep Guardiola sarebbe particolarmente interessato al suo connazionale, che peraltro arriverebbe ad un prezzo veramente irrisorio: si parla di 8 milioni di euro.