Juventus, è ora di fare “Cuadrado”: non solo Allegri nel mirino dei social

Juventus, è ora di fare “Cuadrado”: non solo il tecnico nel mirino dei tifosi sui social, ma anche il colombiano al centro delle critiche

Il rinnovo, il contratto, l’accordo, l’addio, poi la firma. Diciamo che l’estate di Cuadrado, almeno stando a quelle che sono state le notizie attorno alla sua permanenza in bianconero, non è stata così tranquilla. Alla fine sappiamo tutti com’è andata a finire, con l’esterno rimasto alla corte di Massimiliano Allegri che ovviamente ha ringraziato. Di uno come lui, fino al momento, ci si è sempre potuti fidare. Anzi, l’anno scorso e nessuno ce ne voglia, è stato uno dei migliori durante l’arco della stagione. Insomma, doveva rimanere ed è rimasto.

Certo, la stagione per lui non è iniziata alla grande. Errori su errori, la sensazione di una forma fisica lontana dall’essere perfetta, e un nervosismo di troppo che, inoltre, lo ha portato a prendersi il rosso ieri sera nel far west finale che ha visto anche l’espulsione di Milik per doppia ammonizione e di Massimiliano Allegri. Appunto, Allegri: ieri il tecnico lo voleva togliere per fare spazio a Soulé, ma all’ultimo istante, dopo anche che la lavagna luminosa era stata alzata, ha deciso di levare dal campo McKennie che probabilmente ha fatto un cesso alla panchina di non averne più. Una volta, nelle battute finali di una partita da recuperare, il livornese non si sarebbe mai sognato di pensare quel cambio. Eppure ieri stava per andare esattamente in questo modo.

Juventus, Cuadrado, dove sei?

I tifosi se lo domandano sui social dov’è finito quel motorino capace di saltare quasi sempre l’avversario e di prendersi pure gli insulti dei tifosi delle altre squadre che lo vedono come un cascatore. Ai tifosi della Juventus questo poco importa, quello che interessa è rivedere un calciatore abile nell’uno contro uno, abile sia a difendere che attaccare, e che torni ad avere una condizione fisica accettabile. Ne va della stagione bianconera e anche del suo futuro con la maglia bianconera. Cuadrado, dove sei?