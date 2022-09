Calciomercato Juventus, prenotato il sostituto di Cuadrado per il futuro. Ha già giocato in Serie A e vanta buona esperienza in campo internazionale.

Quella da poco iniziata era stata sin dallo scorso anno presentata come la stagione della possibile svolta e, in generale, come quella destinata a indicare a che punto fosse giunta la crescita della squadra in questa seconda fase allegriana.

La fiducia al mister è stata ribadita dopo un ritorno non eccellente, grazie ad un calciomercato finalizzato ad assecondare i principali aneliti di Massimiliano, così da consegnare lui uno scacchiere completo e pronto ad affrontare un percorso in modo più nobile e fruttifero in quanto a trofei rispetto a quello scorso.

Calciomercato Juventus, 20 milioni per Odriozola

Se questa primissima parte di stagione non è stata felicissima e ha generato non poche discussioni relativamente alla gestione tecnica, è altrettanto giusto evidenziare come determinate valutazioni andranno fatte anche su determinati giocatori. Dopo la Salernitana, ad esempio, sono aumentate nuovamente le polemiche legate a Moise Kean.

In quella stessa occasione, in molti hanno anche evidenziato le difficoltà di Juan Cuadrado, circa il quale andranno fatte attente valutazioni in vista dell’età e di un contratto in scadenza nel 2023, dopo il rinnovo automatico di aprile. Uno dei papabili sostituti potrebbe essere Alvaro Odriozola, nuovamente in forza al Real Madrid dopo l’annata in prestito alla Fiorentina.

Valutato tra i 15 e i 20 milioni di euro, piace anche ad Atletico Bilbao e Roma.