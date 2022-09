Juventus-Benfica, emergenza continua: a rischio un altro titolare

Juventus-Benfica, l’emergenza è continua in casa bianconera. A rischio per Allegri un altro titolare uscito acciaccato contro la Salernitana

Mattinata importante in casa Juventus per capire quali sono le condizioni dei giocatori che domenica scorsa sono stati indisponibili. Verranno valutate le situazioni di Szczesny, Di Maria e Rabiot principalmente. Mentre come sappiamo Locatelli non riuscirà a recuperare e di conseguenza essere della partita. Ma un’altra tegola si potrebbe abbattere su Massimiliano Allegri, visto che secondo quanto riportato da TuttoSport in edicola questa mattina, potrebbe perdere un altro giocatore, un titolare, per la sfida contro il Benfica.

In questo momento va così. Anzi, più che in questo momento diremmo da diverso tempo va così. Non una giusta ed è il tempo di fare necessità virtù ed è il tempo di dare tutto per non compromettere già a settembre la stagione. Col Benfica, domani sera, non c’è altra possibilità che la vittoria.

Juventus-Benfica, anche Alex Sandro a rischio

C’è anche Alex Sandro a rischio secondo il quotidiano torinese. E molto se non tutto anche per l’esterno brasiliano lo si capirà dall’allenamento di questa mattina alla Continassa. Uscito leggermente acciaccato dalla sfida contro la Salernitana, Alex Sandro sarà insomma valutato in queste ore. Nel caso non riuscisse ad essere disponibile, Allegri non avrebbe dubbi su chi mandare in campo con De Sciglio ovviamente pronto a sinistra. Oppure si potrebbe anche optare per una difesa a tre per rinforzare numericamente il centrocampo che deve fare a meno di pezzi da novanta.

Vedremo nella giornata di oggi quali saranno le condizioni di tutti. Con la sensazione comunque che Di Maria, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere della partita anche dopo le parole di Allegri alla vigilia dell’ultima partita di campionato.