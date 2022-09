“Con il VAR niente più scudetti alla Juve”: putiferio in diretta

“Con il VAR niente più scudetti alla Juventus”: la dichiarazione in diretta che scatena il putiferio. Ecco quello che è successo

Tempo di commenti, due giorni dopo quello che è successo contro la Salernitana. Questa mattina ovviamente i giornali aprono con il comunicato stampa dell’Aia che ha spiegato che quelle immagini a campo largo, che avrebbero potuto aiutare a vedere la posizione di Candreva, il Var non le aveva a disposizione. “In questo modo crediamo di aver fatto chiarezza sull’accaduto” hanno aggiunto gli organi arbitrali, anche se, onestamente, è andata in maniera diversa.

Anche per le parole di ieri sera che durante Pressing, il programma di approfondimento di Mediaset, ha detto l’ex juventino Massimo Mauro. Che l’ha toccata pianissimo. “Il Var è stato introdotto per impedire alla Juventus di continuare a vincere gli scudetti” ha tuonato l’attuale opinionista televisivo. Bene: una dichiarazione forte, senza dubbio, che ha scatenato il putiferio in studio.

Juventus, col Var “niente più scudetti”

Ovviamente è una dichiarazione forte e anche da tifoso. Non si può dire il contrario e poi, nella realtà dei fatti, non è così. Certo è che comunque l’errore contro la Salernitana più passa il tempo e più appare clamoroso. E appare clamoroso, ovviamente, il fatto che dalla sala Var non avessero tutte le immagini a disposizione per prendere una decisione corretta che, corretta, sembrava sin da subito perché Bonucci non interferisce in nessuno modo nella visuale di Sepe.

Polemiche accese, insomma, che continueranno anche nei prossimi giorni e purtroppo anche nelle prossime settimane. Adesso il Var, non che prima non lo fosse, sarà ancora di più sotto l’attenzione di tutti.