Calciomercato Juventus, l’Arsenal si vendica subito: tradimento gratis.



Come ogni anno di giocatori separati in casa dopo la chiusura del calciomercato ce ne sono e non sono per nulla pochi. Emblematica è infatti la situazione di Cristiano Ronaldo e del suo rapporto con il Manchester United, ma il campione portoghese non è assolutamente l’unico calciatore a trovarsi in questa situazione.

Ovviamente la gestione di una situazione del genere è molto complessa per l’allenatore, che spesso finisce per relegare in panchina il giocatore per la maggior parte del tempo. Era successo anche a Dembele a Barcellona lo scorso anno, quando il club era deciso a vendere l’ala francese per via delle sue prestazioni scadenti e lui che faceva pressione per rimanere in blaugrana. Una situazione praticamente identica a questa che è accaduta con il francese si sta verificando a Madrid, sponda Real, dove il giocatore che si trova in wuesta condizione è Marco Asensio. Il ventiseienne maiorchino è infatti stato messo sempre più fuori dal progetto di Ancelotti e, inoltre, la sua volontà di rinnovare il contratto con i “Blancos” si è scontrata con quella del presidente Perez, il quale invece non ha intenzione di procedere in tal senso. Dopo il tira e molla, quindi, sembra ormai certo che Asesnsio lascerà Madrid il prima possibile.

Calciomercato Juventus, frattura con Asensio: Arsenal in pole position

Dopo aver rifiutato il Milan nella scorsa tornata di mercato proprio per tentarle tutte per restare a Madrid, ora Asensio si trova nella posizione di dover lasciare il club e quindi dovrà trovare una squadra pronta ad accoglierlo. Tra queste, davanti a tutte, c’è l’Arsenal di Arteta, il quale ha inoltre già chiamato il giovane per convincerlo del progetto che stanno portando avanti e che sembra molto probabilmente aver fatto breccia nel maiorchino. Inoltre le buone relazioni tra il club inglese e Jorge Mendes sono un indizio in più che il trasferimento potrà essere fatto. In merito al prezzo fissato per il giovane, il Real chiedere circa 25 milioni di euro, praticamente la metà di quanto chiedeva solo lo scorso anno.