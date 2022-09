Juventus-Benfica, goal ed esultanza polemica: si accende la mini rissa

Juventus-Benfica, l’esultanza polemica dopo il pareggio non è andata giù: capannello subito sedato. Animi bollenti: cosa è successo.

Si è chiuso da pochi istanti il primo tempo tra Juventus e Benfica, sul risultato di 1-1. All’iniziale vantaggio griffato Milik ha risposto nel finale della prima frazione di gioco il calcio di rigore perfettamente calciato da Joao Mario, glaciale dagli undici metri.

Il portoghese, che ha beneficiato del tiro dal dischetto per lo step on foot commesso da Fabio Miretti, è stato perfetto dal dischetto. Tuttavia, dopo aver battuto Perin con una conclusione assolutamente centrale, Joao Mario ha esultato polemicamente sotto la curva Scirea portandosi le mani accanto alle orecchie. Reazione che non è piaciuta affatto ai calciatori della Juventus, al punto che si è creato subito un mini capannello, con Bonucci particolarmente nervoso. La situazione è rientrata subita, ma la Juve non ha affatto accettato l’esultanza polemica dell’ex calciatore dell’Inter, che poi ha subito raggiunto il cerchio del campo una volta placati gli animi.

Va detto che dopo un inizio dirompente, culminato con la creazione di almeno 3-4 occasioni da goal piuttosto clamorose, gli ospiti sono cresciuti alla distanza, trovando la giusta distanza tra i reparti e folate offensive che hanno cominciato a mettere in apprensione la retroguardia di Allegri.