Doppio scippo Guardiola: il City assalta la Juventus

Doppio scippo Guardiola: il Manchester City assalta la Juventus. Non solo Cambiaso nel mirino degli inglesi, c’è un altro giocatore che ingolosisce il catalano

La Juventus potrebbe ritrovarsi senza due pezzi importanti in questa sessione di mercato, voluti dal Manchester City. Non solo Cambiaso, che come sappiamo potrebbe partire – anche se difficile – a patto che arrivi un’offerta di almeno 70 milioni di euro. La Juve, per il terzino, ne chiede 80: Giuntoli ha sparato alto, ma siamo sicuri che si potrebbe accontentare anche di “qualcosa di meno”.

All’orizzonte un’offerta potrebbe arrivare, lo sappiamo, e la prossima settimana potrebbe anche essere quella decisiva. Ma secondo le informazioni riportate da The Athletic, uno dei più importanti siti giornalistici del Mondo che gestisce le pagine sportive del New York Times, nel mirino della squadra campione d’Inghilterra, ancora per pochi mesi, ci sarebbe anche un altro giocatore bianconero. Uno che potrebbe uscire, perché tutti sappiamo potrebbero uscire.

Doppio scippo Guardiola: anche Douglas Luiz nel mirino

“Il Manchester City sta valutando se aggiungere un centrocampista agli acquisti di gennaio. Douglas Luiz tra le varie opzioni. La Juventus al momento vuole la vendita o il prestito più obbligo di acquisto. Il City al momento farebbe solo prestiti senza obbligo”. Questo si legge sul portale citato prima, che apre quindi a degli scenari poco pensabili fino al momento. O per meglio dire fino a certi livelli.

Sì, perché Douglas Luiz è stato sì accostato a diverse squadre della Premier League per quello che sarebbe un rientro nel massimo campionato inglese dopo soli sei mesi in Italia, ma nessuno si aspettava che anche il City, con quella rosa di qualità enorme che ha, ci potesse pensare. Eppure, vuole dire, che il brasiliano da quelle parti ha lasciato un ottimo ricordo e Guardiola ci pensa. Magari si potrebbe chiudere un doppio affare, magari si potrebbe chiudere la questione in tempi brevi e senza particolari rimorsi. Davanti ai soldi, che potrebbero essere davvero tanti, nessuno si metterebbe a piangere. Ne siamo certi.