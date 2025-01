Pagelle Juventus-Milan 2-0: Weah (7) spacca il match, Mbangula (7,5) in cattedra

Pagelle Juventus-Milan, si è da poco conclusa la partita dell’Allianz. Ecco come l’abbiamo vista noi. Per i bianconeri è la quarta vittoria in casa della stagione

Vince la Juve, con merito. Contro un Milan che solamente nel primo tempo fa qualcosa, poi scompare dentro l’Allianz. Ed è in quel momento che i bianconeri costruiscono la propria vittoria, con un doppio cazzotto da ko. Bene così. Andiamo a vedere quindi le pagelle.

DI GREGORIO 6

Sulla conclusione di Leao si fa trovare pronto. La botta è centrale, ma è potente: reattivo. Per il resto non deve compiere altre parate. Una serata relativamente calma contro il Milan.

MCKENNIE 6,5

Sempre propositivo. Attacca il diretto avversario e dimostra, ancora una volta, di possedere una grande duttilità. In un’occasione però Theo gli scappa via e la Juve rischia grosso. Attento nella ripresa, quando il match si mette in discesa.

GATTI 6,5

Va vicino al gol di testa, anche se sarebbe stato fallo. Quindi tutto inutile. Decisivo invece dietro, quando è Theo a colpire e lui a respingere. Domina senza sudare più di tanto.

KALULU 6,5

Si trova al posto giusto nel momento giusto quando calcia Leao. Rischia un po’ in qualche occasione, ma è meglio di Tomori, ex compagno di squadra, che si fa saltare da Weah nell’occasione della seconda rete. Dirige le operazioni con classe.

CAMBIASO 6,5

Impreciso, ma è un periodo così, tant’è che rientra dall’inizio dopo un po’ di match in panchina. Ma sale di tono nella ripresa, così come il resto dei compagni. Mette il piede su Terracciano che stava per concludere da dentro l’area di rigore.

LOCATELLI 6,5

Solito lavoro in mezzo al campo. Qualità (non tantissima stasera), e quantità. Quella a non finire. Se il Milan nel secondo tempo non crea quasi nulla è merito anche suo.

THURAM 7

Decisivo su Reijneders, con un intervento preciso che fa gridare al rigore al Milan, ma è sulla palla. Straripante quando allunga la falcata e poi va anche alla conclusione, ma non è il suo mestiere, o almeno così si pensa. Come sempre è uno dei migliori in campo. Una diga in fase di non possesso, con qualità in alcune occasioni che sembrano da trequartista.

83′ FAGIOLI SV

YILDIZ 6

Ancora a destra, così come era successo nella semifinale di Supercoppa. Il riflesso di Maignan gli nega un altro gol, ma lui non aveva calciato alla grande. Esce per infortunio alla fine del primo tempo. Problema all’adduttore.

46′ ST WEAH 7

Troppo egoista alla prima occasione che capita sui suoi piedi. Dovrebbe servire Mbangula, invece calcia da posizione defilata. Un errore clamoroso. Poi però si fa perdonare: punta e salta Tomori e col sinistro fulmina Maignan. Il colpo che indirizza il match e che lo chiude con anticipo.

KOOPMEINERS 6,5

Ci prova subito dalla distanza: mancino alto. All’alba del secondo tempo ha un’occasione colossale ma non la sfrutta. Dà la sensazione di non trovare mai la posizione giusta nel primo tempo, ma poi si rifà nella ripresa. Esce per Douglas Luiz.

75′ DOUGLAS LUIZ 6

Partecipa alla festa, schermando più palloni possibili. Si inizia a vedere qualcosa.

MBANGULA 7,5

Intraprendente e molto coraggioso. Si accende definitivamente nella ripresa, quando è dalle parti di Motta che lo riempie di consigli. E segna il gol che spacca il match con la deviazione che spiazza Maignan. Premio meritato.

90′ ADZIC

NICO GONZALEZ 6,5

Ha un contropiede a campo aperto ma non lo sfrutta, non riuscendo nemmeno ad arrivare al tiro. Grande responsabilità questa. Poi serve Mbangula con i tempi giusti per farlo calciare di prima intenzione. Una punta atipica, lo sappiamo. Ma che lotta dal primo all’ultimo minuto. Può solo crescere.

83′ VLAHOVIC SV

THIAGO MOTTA 7

Fa il massimo con gli uomini che ha a disposizione. Senza un attaccante decide di mandare di nuovo in campo Nico come falso nove. Necessità virtù in attesa di Kolo Muani, che dovrebbe essere pronto per la prossima settimana. La sua Juve esplode nella ripresa, conquistando la quarta vittoria in casa della stagione.