Juventus, infortunio Yildiz: prima diagnosi UFFICIALE

Juventus, infortunio per Yildiz: il turco ha lasciato il campo alla fine del primo tempo. La prima diagnosi ufficiale è già arrivata. Ecco di cosa si tratta

Non aveva fatto male nel primo tempo, come al solito. Ecco perché la sua sostituzione è sembrata strana. Ed è stato Thiago Motta, pochi istanti prima dell’inizio del secondo tempo, a spiegare il motivo della sostituzione di Kenan Yildiz.

Problema all’adduttore per il numero 10 della Juventus, che quindi ha lasciato spazio a Thuram. Non si hanno altre notizie, ma la prima diagnosi ufficiale parla dell’ennesimo problema muscolare dentro la Juventus. Una stagione costellata di infortuni, una sfortuna che continua imperterrita a colpire la società bianconera. Yildiz, come abbiamo visto e come sappiamo, è sempre stato uno dei migliori nel corso di questa stagione: non solo gol, ma anche una personalità importante per un ragazzino. Insomma, un peccato. Speriamo che in questo secondo tempo della partita la Juve non subisca troppo il colpo.