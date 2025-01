Adesso o mai più: ultimatum della Juventus

La Juventus ha deciso di porre un ultimatum nei confronti di un suo giocatore e non accetterà altri discorsi finché la situazione non sarà risolta: Giuntoli è irremovibile

I bianconeri sono alla ricerca di una soluzione per evitare conflitti interni e per avvantaggiare il lavoro di Thiago Motta. Al netto di qualche cessione importante ci sarà spazio per acquisti di un certo livello e una mini rivoluzione per alzare il livello della rosa.

La Juventus deve piazzare qualche colpo in uscita per trovare poi i profili giusti da regalare a Thiago Motta. Kolo Muani è già stato chiuso per l’attacco e rappresenterà più di un’alternativa credibile a Vlahovic, con la speranza di essere poi riscattato in estate, qualora le cose dovessero andare per il verso giusto. Allo stesso modo si sta provando ad accelerare per il difensore, con un tris di nomi che sono sul tavolo di Giuntoli: Araujo, Tomori e Hancko. In ordine di importanza e preferenza questo è il podio che l’ex ds del Napoli sta valutando e provando a trattare.

Tutti e tre costano piuttosto tanto di cartellino, visto che il Barcellona chiede per il primo 50 milioni, il Milan 30 per l’inglese e non meno di 20 il Feyenoord per lo slovacco. Probabilmente con la partenza di Cambiaso direzione Manchester, sponda City, il mercato in ingresso della Juve può sbloccarsi, sia per il centrale che forse per qualche altro ruolo. Giuntoli si sta occupando anche di sfoltire la rosa, con alcuni esuberi che devono trovare sistemazione immediatamente.

Arthur in uscita: questa volta si va fino in fondo con il Betis

Arthur Melo è parcheggiato in tribuna da troppo tempo e non può rimanere in questa condizione ancora a lungo. Dopo il prestito alla Fiorentina della passata stagione, il brasiliano è rientrato alla base e non ha trovato una squadra in grado di prenderlo in estate. Motta non l’ha mai preso in considerazione e lui è rimasto a guardare per 4 mesi. Adesso si parla di una cessione a gennaio, con possibile destinazione spagnola. Il Betis Siviglia cerca un centrocampista ed è stato vicino a Le Fée della Roma, che poi si è accasato in Inghilterra, al Sunderland (Championship).

Secondo le ultime voci di mercato le discussioni tra gli andalusi e Melo stanno andando avanti ma sono ancora distanti per quanto riguarda lo stipendio (troppo elevato per i loro standard). L’ex Barcellona può abbassare un minimo la cifra sotto i 4 milioni ma non oltre e per questo c’è distanza. Sembra che si possa attendere fino a domenica e se non si arriverà ad una svolta si potrebbe interrompere i discorsi. La Juve resta fiduciosa che alla fine il Betis e Arthur si metteranno d’accordo e concluderanno l’affare, per il bene di tutti.