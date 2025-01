Colpa della Juventus, è scontro tra Conceicao e il Milan

Scontro tra la dirigenza del Milan e Sergio Conceicao, allenatore dei rossoneri, a causa di una mossa di mercato da parte della Juventus.

Il calciomercato è entrato nel vivo con le società che stanno cercando di chiudere i colpi impostati ad inizio mese e provare a sistemare gli organici a disposizione dei propri allenatori.

Sono molte le trattative in atto in questi giorni con i club che stanno provando a stringere i tempi per ufficializzare quegli affari che sono stati impostati da tempo. Le strade di mercato di Juventus e Milan, come spesso accade, si stanno incrociando con i bianconeri che sembrano essere la causa di una forte discussione tra la dirigenza del club rossonero ed il nuovo allenatore, Sergio Conceicao, che non avrebbe apprezzato una decisione della società.

Milan, scontro tra la dirigenza e Conceicao a causa della Juventus

La Juventus è da tempo interessata a Fikayo Tomori e la dirigenza del Milan non ha chiuso definitivamente alla cessione del difensore centrale inglese. Una decisione che ha fatto infuriare Sergio Conceicao che, da quando è arrivato alla guida della squadra rossonera, ha deciso di puntare sul classe 1997 come titolare della propria retroguardia.

Lasciato a lungo in panchina da Paulo Fonseca, Fikayo Tomori ha riconquistato subito il posto da titolare con Sergio Conceicao che già dalle due sfide di Supercoppa italiana ha puntato sull’ex Chelsea per provare a sistemare i problemi difensivi della squadra rossonera. Una mossa che avrebbe dovuto chiudere le porte ad un’eventuale partenza dell’inglese ma così non è stato.

La Juventus non ha mollato la presa sul difensore centrale del Milan e spera ancora adesso di riuscire a chiudere un altro colpo in stile Kalulu. Durante la scorsa estate i bianconeri hanno prelevato in prestito con diritto di riscatto il difensore francese che nel giro di poche settimane è diventato una colonna della retroguardia della Juventus. Una mossa che Giuntoli e Thiago Motta sperano di ripetere con Tomori durante la fine di questa sessione di trattative.

La speranza di Conceicao è quella di riuscire a trattenere l’ex giocatore del Chelsea almeno fino al termine della stagione ma se la Juventus dovesse andare ad accontentare le richieste economiche del Milan (circa 30 milioni di euro totali tra prestito e riscatto) il calciatore potrebbe salutare Milano per trasferirsi a Torino. Un addio che verrebbe compensato con ogni probabilità, dall’arrivo di Kyle Walker in rossonero.