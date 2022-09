Calciomercato Juventus, spogliatoio in subbuglio: a Torino arriva gratis.



Accade a volte che alcuni giocatori arrivati in un momento di difficoltà di un club perché ritenuti indispensabili per il ritorno a livello del club diventino poi terzi incomodi perché magari nel frattempo la società ha deciso di investire in calciatori ancora più forti che hanno scavalcato i primi nelle gerarchie.

Emblematico in tal senso è il caso del Barcellona, dove Depay e Aubameyang furono acquistati per riportare in alto la squadra dopo i deludenti risultati ottenuti, e che hanno finito, ora che la squadra ha ripreso a giocare per l’arrivo di altri giocatori, per non essere nemmeno più protagonisti del progetto. Addirittura il gabonese è stato ceduto al Chelsea, mentre l’olandese, che ora davanti a sé ha comunque un certo Robert Lewandowski, è ormai relegato in panchina con un minutaggio davvero molto basso.

Calciomercato Juventus, assalto a Depay per giugno

L’attaccante della nazionale Orange ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e potrebbe per questo essere uno degli uomini di mercato più caldi di quel momento, se non riuscirà a liberarsi e trovare una nuova squadra prima del termine del contratto. Il Barça ha ormai optato da tempo per altre scelte per il proprio reparto offensivo e per questo la sua partenza sembra quasi inevitabile. Secondo quanto riferito da El Nacional.cat, lo spogliatoio dei catalani avrebbe deciso di emarginare Depay, che ora starebbe vivendo una situazione da vero e proprio separato in casa.

Dopo che i i bianconeri si sono fiondati con decisione su Arkadiusz Milik, si era fatta strada l’ipotesi United per l’ex Lione, ma anche i Red Devils hanno deciso di non affondare il colpo. Chiaramente l’ipotesi Depay potrebbe diventare molto più di una semplice suggestione per la “Vecchia Signora” solo nel caso in cui la punta dovesse ridimensionare le proprie richieste in termini di ingaggio.