Juventus, comunicazione UFFICIALE ad Alex Sandro: è stato “depennato”

La Juventus adesso deve voltare assolutamente pagina dopo aver rimediato la seconda sconfitta in due gare in Champions League.

Non è un periodo semplice per la formazione allenata da Massimiliano Allegri, la cui rincorsa agli ottavi di finale nel torneo europeo si sta facendo sempre più complicata. Il ko casalingo contro il Benfica ha aperto una crepa importante e non stanno mancando le critiche a mister Allegri, finito sulla graticola per le scelte tecniche e tattiche fatte.

Di sicuro il tecnico in questa prima fase della stagione ha dovuto fare i conti spesso con l’infermeria, rinunciando a perni della sua squadra come Pogba e Chiesa. Anche Di Maria spesso è finito ai box e ora sta cercando la migliore condizione. Inizio complicato anche per Alex Sandro, titolare della corsia mancina, pure lui non al meglio.

Juventus, Alex Sandro fuori dalla nazionale brasiliana

Il laterale brasiliano non sta vivendo certo uno dei momenti più brillanti della sua carriera, la fascia sinistra di fatto è uno dei punti deboli della Juventus. Il rendimento di Alex Sandro non è stato molto positivo nella passata stagione e anche in questo campionato non sempre è impeccabile. L’infortunio patito contro la Salernitana alla gamba sinistra tra l’altro gli fa anche perdere il posto in nazionale. Considerato che le sue condizioni non sono delle migliori, il ct della nazionale del Brasile Tite lo ha depennato dalla lista dei convocati per le gare della squadra verdeoro. Alex Sandro dunque rimarrà a Torino a lavorare in vista del suo rientro in campo. Al suo posto Tite ha convocato l’ex Atletico Madrid Renan Lodi, oggi in foza al Nottingham.