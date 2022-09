Ultim’ora Juventus, recupero UFFICIALE: disponibile per il Monza

Ultim’ora ufficiale, buona notizia in un momento molto delicato per la Juventus. Torna a disposizione e ci sarà contro il Monza, leggi qui l’annuncio.

Questa prima parentesi stagionale è stata dir poco complicata per gli uomini di Allegri e per lo stesso Massimiliano, reo a detta di molti di essere il fautore principale delle difficoltà juventine, concretizzatesi in un andamento altalenante in campionato e un doppio scacco in Champions League.

Non era mai successo prima ma se è vero, come ammesso dallo stesso Max, che c’è sempre una prima volta, è altrettanto vero che al toscano e alla squadra tutta tocca trovare le giuste soluzioni in vista di un campionato che doveva e dovrà essere affrontato con l’obiettivo di arrivare davanti a tutti. Non era semplice prima e non lo è di certo adesso ma non manca il tempo né tantomeno esempi passati ai quali appellarsi per provare a ripartire con coraggio ed entusiasmo, per quanto difficile.

Recupero ufficiale e annuncio della Juventus: torna con il Monza

Si pensi al famoso turning point post Sassuolo durante i primi anni della prima fase allegriana ma anche ai tanti momenti bassi vissuti dalla Juventus, prontamente rialzatasi dalle sue stesse macerie. La speranza dei tifosi è che possa trattarsi anche questa volta dell’ennesimo momento di asperità in grado di generare una svolta da tempo attesa e anelata.

Questo a partire dalla sfida con il Monza, per la quale arrivano aggiornamenti di non poco conto, come annunciato ufficialmente tramite comunicato dallo stesso club. Questo il contenuto. “Voltare pagina, e farlo in fretta. Il calendario impone di pensare subito alla prossima partita, che vedrà impegnati i bianconeri domenica pomeriggio a Monza. La squadra si è dunque ritrovata alla Continassa questa mattina: scarico come sempre per chi ha giocato ieri sera, esercitazioni tecniche per lo sviluppo della manovra nella metà campo avversaria con finalizzazione, lavori tecnici per ruolo e partitella per il resto del gruppo, con cui ha lavorato anche Wojciech Szczesny. Domani si torna in campo al mattino“.