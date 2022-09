Juventus-Milan anche sul mercato: scontro per il gioiellino dalla Bundes.

Nel panorama internazionale il mercato, sebbene ufficialmente chiudo, continua praticamente sempre. Infatti, le valutazioni, i sondaggi e le trattative tra i club non terminano mai, nemmeno quando gli affari non possono essere chiusi definitivamente, ma questo per far sì che alla riapertura del calciomercato le società siano un passo avanti alle concorrenti.

In quest’ottica, infatti, trova conferma la strategia della Juventus messa in campo da Cherubini ed Arrivabene, che nei giorni passati sembrano aver sondato il terreno per Grimaldo del Benfica e che ora sembrano essere molto interessati ad un profilo di un giovane calciatore del Borussia Dortmund, uno di quelli che secondo i media potrebbe essere una rivelazione del calcio del futuro. Dopo aver già chiuso l’affare Yildiz, infatti, la “Vecchia Signora” starebbe lavorando per avvantaggiarsi sugli altri club per il centrocampista giallo nero.

Calciomercato Juventus, Walz nuova idea per il centrocampo

Il giovane classe 2004, che già in passato si era fatto notare per le sue qualità, si sta riconfermando uno dei migliori calciatori che le giovanili del Borussia Dortmund hanno in rosa. Infatti nell’ultima gara di Youth League il giovane centrocampista non solo ha disputato un’ottima gara ma l’ha anche impreziosita con un goal. L’attenzione dei club per il giovane è dovuta alla scadenza del suo contratto, fissata per giugno 2023, il che lo rende un ottimo obiettivo di mercato poiché la squadra che riuscirà ad assicurarsi un accordo con la sua entourage lo vedrà arrivare addirittura a parametro zero, un ottimo affare vista le sue grandi qualità. Alla finestra per il calciatore ci sono Juventus e Milan, che quindi si daranno battaglia per riuscire ad accaparrarsi il cartellino del calciatore.