Juventus, dentro o fuori Allegri: spunta la data del ribaltone

Juventus, spunta la data sul ribaltone Allegri dopo le numerose difficoltà incontrate dai suoi uomini in questo primissimo spezzone stagionale.

A circa un mese dall’inizio del campionato, i bianconeri vantano un trend tutt’altro che felice, peggiorato da prestazioni non proprio brillanti e che hanno fin qui concorso ad acuire le tante critiche nei confronti, più che su dirigenza e giocatori, su quel Massimiliano Allegri da anni accusato di essere troppo “risultatista“, come per sua stessa ammissione.

Se ‘vincere è l’unica cosa che conta’ per la Juventus e, soprattutto, per quel Massimiliano totalmente contrario al calcio-circo, è altrettanto giusto evidenziare come la sua visione attualmente cozzi con le prestazioni e i punti fin qui ottenuti. Giusto dunque mettere in evidenza come la posizione del tecnico inizi a interessare con non poca veemenza molti tifosi e appassionati di questo sport, straniti dalle reiterate asperità incontrate da una squadra che fino a qualche campionato fa dominava senza difficoltà nel nostro Paese calcistico.

Calciomercato Juventus, le ultime sul possibile esonero di Allegri

Se a ciò si aggiunge il fatto che tante delle recenti soddisfazioni bianconere siano arrivate proprio con il livornese in panchina, si comprende bene come ci sia curiosità e altrettanta perplessità circa il momento e le possibili conseguenze che potrebbero derivarne. Al netto delle tante suggestioni legate a possibili allontanamenti, però, giunge in queste ore un importante aggiornamento circa il possibile esonero del tecnico.

Al di là della nota stima di Agnelli nei suoi confronti, a complicare lo scenario di un addio è quel contratto da 7 milioni di euro (bonus esclusi) che lo ancora all’ombra della Mole Antonelliana fino al 2025. Come riferisce SportMediaset, piuttosto, si attende la sterzata proprio a partire da Monza-Juventus, per svoltare dopo in trend di sole due vittorie su otto partite giocate.