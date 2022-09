Calciomercato, Juventus avvisata: “Nessuna intenzione di acquistarlo”

Calciomercato, il giornalista inglese è sicuro a proposito del riscatto: brutte notizie per la dirigenza bianconera.

Negli ultimi giorni della scorsa sessione di calciomercato la Juventus è stata molto attiva sul fronte cessioni. In entrata i bianconeri hanno finalizzato il colpo Paredes, inseguito da settimane. Ma al tempo stesso hanno cercato di liberarsi quelle “zavorre” – leggasi esuberi – che non avrebbero permesso al club di accogliere nuovi giocatori per problemi d’ingaggio. Motivo per cui nelle ultime ore la Signora – così come aveva fatto a gennaio per Bentancur e Kulusevski – ha lasciato partire Arthur e Zakaria. Due centrocampisti il cui spazio si era ulteriormente ridotto dopo gli acquisti di Paul Pogba e Leonardo Paredes.

Sembrava che il regista brasiliano fosse destinato a rimanere, dopo aver vissuto un’estate quasi da separato in casa. Su di lui c’era l’Arsenal, ma poi i Gunners hanno virato su altri obiettivi. Si era interessato anche il Valencia di Gennaro Gattuso ma a quanto pare quella iberica non era una destinazione che intrigava il giocatore. Proprio al fotofinish, invece, ecco spuntare il Liverpool, bisognoso di un centrocampista che potesse ovviare ai tanti infortuni che hanno caratterizzato l’avvio di stagione dei Reds di Jurgen Klopp.

L’ex Barcellona si è trasferito in Inghilterra in prestito ma per il momento non è entrato nelle “grazie” del tecnico tedesco. Non gli è stato d’aiuto neppure l’inizio negativo dei vicecampioni d’Europa, che hanno già commesso troppi passi falsi: uno su tutti, la debacle di Napoli nell’esordio in Champions League, dove il Liverpool è stato tramortito 4-1 dagli uomini di Luciano Spalletti. Tra i principali indiziati c’è il centrocampo: così si spiega la voglia dei Reds di tornare quanto prima sul mercato. Secondo il Daily Mail, il Liverpool è sulle tracce di Bellingham del Borussia Dortmund. E Arthur? Smentite le voci di un possibile ritorno alla Juventus già a gennaio, secondo il giornalista Ben Jacobs il giocatore resterà ad Anfield Road sicuramente fino a giugno, ma l’ipotesi riscatto è sempre più remota.

It’s not true plans are being made to send Melo back ‘early’ in January. He’s only been at the club for a few weeks and is being assessed. But #LFC have never had any intention to buy. In Liverpool’s eyes the clause was a ‘give’ in negotiations (very normal) and nothing more.

— Ben Jacobs (@JacobsBen) September 16, 2022