Fibrillazione Juventus, confronto Allegri-calciatori: la richiesta è unanime

E’ una fase molto delicata per la Juventus in questa stagione, con il gioco che non decolla e i risultati che di fatto non arrivano.

Zero punti conquistati nelle prime due apparizioni di Champions League e qualificazione agli ottavi di finale decisamente a rischio. Nessuno si aspettava un cammino così da parte della Juventus in Europa e anche in serie A le cose non stanno andando benissimo, nonostante sia ancora imbattuta. Quattro pareggi in sei gare vuol dire aver perso per strada tanti punti preziosi.

Ora serve una svolta, sul piano del gioco ma anche da quello del carattere. Solo così si potrà pensare di poter lottare per lo scudetto. Battere il Monza vorrebbe dire aprire una nuova fase di questa stagione e tutti remano dalla stessa parte.

Juventus, i calciatori ad Allegri: “Servono certezze”

Come riporta Repubblica, il giorno dopo la sconfitta con il Benfica sarebbe andato in scena un confronto tra mister Allegri e alcuni giocatori. Un incontro nel quale questi ultimi, i “senatori” Bonucci e Danilo ma anche Kostic e Bremer, avrebbero chiesto al tecnico “più certezze”. Tanta voglia di ripartire verso grandi traguardi e di mettersi alle spalle il delicato momento, ma con dei nuovi punti fermi. I calciatori arrivati nel corso dell’estate hanno lamentato l’assenza di punti di riferimento in un club che ha cambiato tanto e che ha perso diversi leader negli ultimi anni, da Buffon a Chiellini. Ma è stata anche palesata la problematica dei continui cambi di modulo che renderebbe più difficile il loro inserimento. C’è ancora tempo per rialzarsi e non manca la comunione d’intenti: ora tocca ad Allegri riuscire a dare sicurezze ai suoi uomini.