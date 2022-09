Calciomercato, Juventus-Jorginho: il ribaltone arriva gratis

Attenzione massima su quel che sta succedendo in casa Juventus, con fari inevitabilmente puntati anche sul calciomercato.

La seconda serata di Champions League non è andata affatto come i tifosi speravano. La squadra di Massimiliano Allegri infatti è stata sconfitta in casa dal Benfica ed è rimasta a quota zero punti in classifica. La qualificazione al prossimo turno insomma adesso si fa in salita, anche se ancora nulla è perduto. Certo è che non ci si potranno permettere altri passi falsi.

La prestazione di molti giocatori non è arrivata alla sufficienza e le critiche non sono mancate, così come non sono mancate quelle per l’allenatore juventino. Momento delicato dunque, con il mese di gennaio che si avvicina. In queste settimane andranno fatte delle valutazioni e prese delle decisioni sulle eventuali operazioni di mercato da fare.

Calciomercato Juventus, Jorginho finito nel mirino del Barcellona

A centrocampo le scelte del club bianconero sono state fatte, con l’arrivo negli ultimi giorni del mercato estivo del playmaker tanto atteso da Allegri, vale a dire Paredes. L’approdo dell’argentino di fatto ha diminuito le possibilità che alla Juventus approdi in futuro un altro regista spesso accostato alla formazione torinese, vale a dire Jorginho. Che si avvicina alla fine del suo contratto con il Chelsea (scade a giugno) e che potrebbe presto però accordarsi con un altro grande club. Come riporta infatti il “Mirror” il playmaker azzurro sarebbe finito nel mirino del Barcellona in vista della prossima stagione. I blaugrana vorrebbero cogliere l’occasione di poter ingaggiare a parametro zero un centrocampista di grande valore. Sarebbe complicato concorrere con gli spagnoli per il giocatore, tentato dal fare un’altra esperienza in una grande squadra europea.