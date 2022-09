Juventus, danno e beffa: squalifica lunghissima per Di Maria

Juventus, oltre il danno la beffa: piove sul bagnato in casa bianconera, ed il rischio stangata per “El Fideo” è sempre più concreto.

Nel momento più buio della stagione della Juventus, i bianconeri sono stati costretti a perdere il loro calciatore più talentuoso. Provocato da Armando Izzo, Angel Di Maria è letteralmente caduto nella rete tesagli dall’ex centrale del Torino, al quale l’argentino ha rifiutato una gomitata nella pancia dello stomaco che potrebbe costare carissima al “Fideo”.

Secondo quanto riferito da Sky, infatti, il talento argentino rischia ora una lunga squalifica. Oltre a saltare sicuramente la doppia sfida contro Bologna e Milan, Di Maria potrebbe non essere disponibile neanche in occasione della sfida contro il Torino. La discriminante, infatti, sarà rappresentata dalle parole pronunciate come reazione al cartellino rosso: nel caso in cui si dovessero ravvisare delle parole offensive pronunciate dall’esterno offensivo della Juve all’indirizzo dell’arbitro, il rischio stangata diventerebbe allora assolutamente concreto. Piove sul bagnato in casa bianconera, con Allegri tradito dal loro faro da un punto di vista tecnico, che avrebbe dovuto far luce in un buio sempre più cupo, in cui gli ultimi barlumi di speranza sono ormai più una chimera che un qualcosa di tangibile. Staremo a vedere, comunque, quale sarà la decisione del giudice sportivo in tal senso.